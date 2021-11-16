В бюджет Саратова поступили дополнительные 120 миллионов рублей. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили на заседании Саратовской городской думы.

Как сообщил председатель комитета по экономике Александр Струков, доходы бюджета в этом году увеличиваются на 120 миллионов рублей за счет НДФЛ и поступлений от транспортного налога. Эти средства пойдут на компенсацию затрат перевозчикам, а также уборку города.

Доходы бюджета Саратова составят 26 млрд 228 млн рублей, а расходы - 27 млрд 337 млн. Таким образом остается дефицит в размере 1 млрд 109 млн.

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