Жители Саратова стоят в огромных очередях в МФЦ

Жители Ленинского района Саратова вынуждены стоять в огромной очереди к зданию МФЦ. Горожане сообщают об этом в социальных сетях.
Горожане сообщают, что в учреждении собралась огромная толпа, обстановка напряженная. Люди жалуются на несоблюдение своих конституционных прав, грозят пойти в прокуратуру или устроить погром.
В связи с эпидемией коронавируса МФЦ работает в ограниченном формате. С 15 ноября центры «Мои Документы» работают исключительно по предварительной записи.
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