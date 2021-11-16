Жители Саратова стоят в огромных очередях в МФЦ

Жители Ленинского района Саратова вынуждены стоять в огромной очереди к зданию МФЦ. Горожане сообщают об этом в социальных сетях.

Горожане сообщают, что в учреждении собралась огромная толпа, обстановка напряженная. Люди жалуются на несоблюдение своих конституционных прав, грозят пойти в прокуратуру или устроить погром.

В связи с эпидемией коронавируса МФЦ работает в ограниченном формате. С 15 ноября центры «Мои Документы» работают исключительно по предварительной записи.

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