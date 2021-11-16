Братья из Советского района пытали электрошокером односельчанина и требовали бензопилу

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В суд передано дело двоих братьев - 33 и 38-летнего ранее судимых жителей Советского района. Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела собрали достаточно доказательств и показаний, чтобы предъявить им обвинение в похищение человека, «совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Началась криминальная история из-за того, что у 38-летнего мужчины пропала бензопила. Вместе со своим 33-летним братом проезжая на автомобиле в трех километрах от села Александровка, он заметил 34-летнего местного жителя и предположил, что именно он украл инструмент.

Затащив «подозреваемого» в машину, они стали его избивать, при этом использую палку и электрошокер. Продолжая передвигаться на машине они удерживали заложника и избиением пытались добиться от него признания в краже.

Местные жители сообщили о происходящем работодателю пострадавшего, тот приехал его выручать, освободил и вызвал полицию. Сейчас братья рецидивисты находятся под стражей и никакой вины за собой не видят. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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