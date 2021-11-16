Суд в Саратове ужесточил меру пресечения бывшему прокурору Андрею Пригарову

Вчера, 15 ноября, Волжский районный суд Саратова ужесточил меру пресечения бывшему прокурору Андрею Пригарову, подозреваемому в злоупотреблении своими полномочиями и получении взяток.

Бывшего прокурора Кировского района Саратова Пригарова направили под домашний арест на два месяца, до 14 января. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда.

Напомним, Пригарова задержали в конце прошлого года. По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018 года он брал взятки от строительной фирмы, взамен обещая ускорить сдачу многоквартирных жилых домов и закрывать глаза на иные нарушения. Общий размер взятки, полученной за указанный период, составил не менее 15 млн рублей.

На Пригарова также возбуждено дело за покровительство фирме, оказывающей ритуальные услуги. От нее он получил не менее 18 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.