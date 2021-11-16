Саратовский депутат назвал врачей универсальными солдатами в необъявленной войне с ковидом

Евгений Ковалев

Наименьшее число ковидных коек занимают привитые люди. Об этом заявил главврач ГУЗ «СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев. Он пояснил, что из тех пациентов, которые в данный момент лечатся в инфекционном отделении первой больницы, лишь небольшое количество – это вакцинированные.

- Заболевание у них протекает в более легкой форме, лечение проходит более успешно и эффективно. С помощью прививки можно остановить рост заболеваемости, - рассказал Ковалев.

Отметим, одна из мер борьбы с распространением ковида – введение QR-кодов. Сейчас в Правительстве РФ рассматриваются 2 законопроекта, которые обяжут граждан предъявлять их при посещении большинства общественных мест, и при передвижении на поездах и самолетах. Вводимая мера является менее жесткой, чем полная изоляция. QR-код поможет привитым людям вернуться к повседневной жизни без ограничений, не допуская при этом вспышек заболевания.

Как отметил Евгений Ковалев, пандемия заставила адаптироваться к новым реалиям, поменять подходы и тактику лечения, режим работы, выстраивать новые алгоритмы, организационные моменты.

- Мы понимаем, что у медиков есть долг служить, лечить и охранять здоровье граждан. Если рассматривать COVID – 19, как необъявленную войну, то можно сделать вывод, что врачи – «универсальные солдаты». Основной задачей являлось оперативно пройти обучение. Здесь в одну линию встали все: и гинекологи, и хирурги, и терапевты, то есть специалисты разных профилей, - подчеркнул Ковалев.

Напомним, 16 ноября в Саратовской области зарегистрировано 640 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших - 111 564 человека. Выздоровели с начала эпидемии - 96 703.

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