На трех улицах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 16 ноября, на трех улицах в Кировском районе Саратова отключили холодную воду, о чем сообщает ООО «КВС».

Вода перекрыта на время сварочных работ по адресу Навашина, 3а. Пока прекращено водоснабжения абонентов по адресам: Навашина, 3, 3а, 5, Зенитная, 2-й проезд Пугачевского пос.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 15:00.

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