В Саратовской области зарегистрировано еще 640 случаев коронавируса

Сегодня, 16 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 640 новых случаев коронавируса, об этом сообщает оперштаб. Всего COVID-19 заразились 111 564 саратовцев. Выздоровели с начала эпидемии 96 703 человека, за сутки — 522.

На стационарном лечении остаются 3 994 жителя региона, а на амбулаторном — 7 002. На Саратов приходятся 374 новых случая, в Энгельсском районе их 52, в Балаковском — 50, в Балашовском прибавилось 29 пациентов, в Вольском, Ершовском обнаружили по 11, в Петровском — 10.

Младше 6 лет – 21 зараженный, от 7 до 14 лет – 15 человек, от 15 до 19 лет – 13 пациентов, от 20 до 29 лет – 43 человека заразились, от 30 до 39 лет – 109 новых пациентов, от 40 до 49 лет – еще 90 случаев, от 50 до 59 лет обнаружено 96 инфицированных, а старше 60 – 253 человека.

С пневмонией поступили 123 зараженных, с признаками ОРВИ — 516, с бессимптомным течением — 1.

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