Трамвай - участник ДТП

Вчера, жителя Саратова сбил трамвай в Ленинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 7:10 в 2-м Красноармейском тупике. 55-летнего пешехода сбил трамвай под управлением 49-летнего водителя. Это был состав, следовавший по маршруту № 3.

В результате ДТП пешехода доставили в медицинское учреждение.

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