Калининский район Саратовской области полностью подключили к газопроводам

Последний негазифицированный поселок в Калининском районе Саратовской области подключили к ресурсу. Об этом сегодня, 16 ноября, пишут в своём Telegram-канале региональные сторонники спикера государственной думы Вячеслава Володина.

О проблеме рассказали политику сами местные жители, когда тот приезжал к ним в конце лета.

- Всю жизнь им приходилось топить дома дровами, а готовить еду – на газовом баллоне. Сейчас дома в поселке начали подключать к газоснабжению, - говорится в сообщении.

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