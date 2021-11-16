В Саратовской области сухо и морозно

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 16 ноября.

В области облачно с прояснениями, осадков нет. Ветер веет с Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 4 градусов ниже нуля до 1 – выше.

Ночью облачность будет переменной. Ветер в порывах усилится до 15-18 метров в секунду. Температура будет изменяться в диапазоне от 3 до 8 градусов холода.

В Саратове сейчас -3°С. К 10 утра станет теплее на один градус, а максимально воздух прогреется до -1°С. Ночью обещают -2°С. Ветер северо-западный, западный – 2-6 метров в секунду, редкие порывы – до 12 м/с. Облачно.

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