В Саратовской области продолжится наступление зимы

Во вторник 16 ноября в Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами были небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем осадков синоптики не прогнозируют

Зато обещают гололедицу на дорогах. Ветер будет северный с переходом на западный 5-10 м/с, днем возможны местами порывы до 14 м/с.

Температура днём по области +1...-4°, в Саратове -1...0°.

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