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Происшествия16 ноября 2021 2:40

Пенсионера с пробитым сердцем нашли в квартире на Весенней в Саратове

Сейчас идут поиски убийцы
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК вычисляют виновных в гибели пенсионера в Саратове. Тело зарезанного 72-летнего мужчины нашли в квартире дома в Волжском районе.

Вечером 15 ноября саратовец пришел в квартиру по улице Весенняя проведать родственников и обнаружил 72-летнего хозяина квартиры мертвым в коридоре на полу.

После осмотра следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом на теле мужчины обнаружено колото-резаное ранение в области груди.

Сейчас идет розыск тех, кто мог причинить смертельное ранение мужчине.

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