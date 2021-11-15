В Ершове пропал 84-летний пенсионер в бейсболке

Лиза Алерт Саратов

В Ершове пропал 84-летний пенсионер. Сегодня, 15 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона, чтобы найти пожилого человека.

Пропал 84-летний Александр Егоров, его ищут с 9 ноября 2021. Рост пропавшего составляет 187 сантиметров, он нормального телосложения, имеет темно-русые с проседью волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были одеты черная короткая куртка, темно-синие трико с белыми лампасами, темная бейсболка и черные ботинки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обратиться по телефону 8 905 385 03 88 инфорг Марина.

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