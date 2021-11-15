Вячеслав Володин: проект по введению QR-кодов рассмотрят до 14 декабря

Проект по введению QR-кодов Госдума рассмотрит до 14 декабря. Об этом сегодня, 15 ноября, Вячеслав Володин рассказал в телеграм-канале своих союзников «Володин Саратов».

Первый законопроект посвящен изменениям в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй — регулирует применение QR-кодов в сфере транспорта и перевозок.

Сейчас инициативы направлены для обсуждения до 14 декабря в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.

У законодателей, а также представителей общественности и бизнеса будет время внести свои замечания и предложения.

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