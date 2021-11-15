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Здоровье15 ноября 2021 13:48

В Саратове коронавирусом заразились почти две тысячи человек за неделю

В двух районах области не появилось новых зараженных
Наталия Калинина
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В Саратове коронавирусом заразились почти две тысячи человек за неделю с 9 но 15 ноября. Сегодня, 15 ноября, оперштаб опубликовал новую коронавирусную карту региона.

В областном центре прирост зараженных составил 1966 человек, в Энгельсе заразились 496 жителей, а Балаково – 224, а в Балашове 182 новых пациента.

Стоит отметить, что в двух районах области за эту неделю не было обнаружено новых случаев заражения коронавирусом: это Ивантеевский иКалининский.

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