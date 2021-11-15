В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о зимнем туризме в регионе

Завтра, 16 ноября, в 11:00 в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской. Темой обсуждения станет «Зимний туризм».

Журналистов ждут по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

В мероприятии примут участие:

Виктория Бородянская - председатель Комитета по туризму области;

Наталья Струсь - руководитель конного клуба «Золотая подкова»;

Анна Давыдова - Бабка Ёжка Саратовская, автор проекта «Не за тридевять земель вместе с Бабкой Ёжкой».

Встреча пройдет в прямом эфире, в чате которого представители СМИ смогут задать все интересующие их вопросы. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «Транслятор».

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