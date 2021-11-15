Саратовцы в два раза больше стали интересоваться распродажами: исследование МегаФона

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Как установили с помощью инструментов Big Data Специалисты МегаФона, интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга» заметно вырос.

Они проанализировали мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах с 11 по 12 ноября. Он вырос в два раза по сравнению с прошлогодней акцией, а число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции в Саратовской области увеличилась на 58% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 28%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 16%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам – 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. Аналитики также отметили высокий рост интереса к шопингу в Саратовской области: мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах увеличился здесь в 2 раза. Максимальные цифры трафика показали покупатели из Саратова, Балаково и Энгельса. Женщин среди них было в 1,5 раза больше, чем мужчин.