Еще два уголовных дела возбуждены против руководства полиграфкомбината в Саратове

Следователи отдела особо важных дел СУ СКР по Саратовской области завели еще два уголовных дела о взятках в особо крупном размере в полиграфкомбинате.

По данным следствия, в период с 4 ноября 2017 года по 1 июня 2021 года, генеральный директор, исполнительный директор и заместитель директора по логистике полиграфкомбината получили от коммерческого директора одного из местных ООО взятку не менее 2 296 000 рублей за отбор в качестве покупателя макулатуры, образовавшейся в процессе деятельности организации, по постоянной неизменной цене.

А в период с 28 мая 2017 года по 2 октября 2020 года те же ответственные лица, получили от представителя другого ООО 1 190 500 рублей. за отбор в качестве покупателя отработанных металлических офсетных пластин.

Напомним, ранее следователями регионального СУ СКР уже возбуждено два уголовных дела о взятках в размере 1 597 956 рублей и 2 318 000 рублей.

Генеральный и исполнительный директора полиграфкомбината сейчас находятся под стражей и вину не признают. Заместителя директора по логистике оставили под домашним арестом - он признал вину.

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