В Саратовской области продлили на неопределенный срок ограничения для беременных

Сегодня, 15 ноября, было принято решение продлить на неопределенный срок коронавирусные ограничения для беременных в Саратовской области. Соответствующее постановление опубликовал Роман Бусаргин.
Беременным женщинам предписано оставаться на удаленной работе до стабилизации эпидемиологической обстановки, то есть дата выхода с нее не назначена.
Работодатели обязаны обеспечить беременным сотрудницам условия для безопасной работы.
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