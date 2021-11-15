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Здоровье15 ноября 2021 12:18

В Саратовской области продлили на неопределенный срок ограничения для беременных

Меры против коронавируса не смягчаются
Наталия Калинина
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Сегодня, 15 ноября, было принято решение продлить на неопределенный срок коронавирусные ограничения для беременных в Саратовской области. Соответствующее постановление опубликовал Роман Бусаргин.

Беременным женщинам предписано оставаться на удаленной работе до стабилизации эпидемиологической обстановки, то есть дата выхода с нее не назначена.

Работодатели обязаны обеспечить беременным сотрудницам условия для безопасной работы.

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