Под Саратовом разрушается старинный мост царской России

Мост в селе Поповка

Уникальный мост времен царской России разрушается под Саратовом. Местные жители обращаются к властям, но пока все безрезультатно.

В Центре управления регионом зафиксировали несколько обращений по поводу моста в селе Поповка Саратовского района. Мост соединяет две части села, ремонта объекта не было долгое время.

Его уникальность в том, что он был построен в 1913 году к отмечаемому тогда 300-летию царской династии Романовых, на железобетонных опорах спроектировали надписи «1613» и «1913», которые сохранились до наших дней.

- Жители бьются чтобы его отремонтировали, но только отписки дают, - говорится в сообщении одной из местных жительниц.

Чиновники Саратова в ответ на обращение из ЦУР сообщили, что «после определения балансодержателя вопрос ремонта мостов в селе Поповка будет рассмотрен».

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