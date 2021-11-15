На реках Саратовской области начинается ледостав, выход на лодках запрещен

В Саратовской области закрыта навигация для маломерных судов

С 25 ноября в Саратовской области закрывается навигация маломерных судов в акватории рек на территории региона. Постановление о закрытии навигации подписано председателем Правительства области Романом Бусаргиным.

По его словам, такое решение связано с понижением среднесуточных температур воздуха и началом ледостава.

- Начиная с 25 ноября, владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда в акваторию. Эксплуатация маломерных судов после закрытия навигации может быть сопряжена со смертельным риском. Также напоминаю, что несоблюдение установленных ограничений влечет за собой наложение на граждан административного штрафа, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале.

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