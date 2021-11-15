Убийца с ножом из Заводского района Саратова признан психически больным

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Убийца, напавший летом 2021 года с ножом на двух мужчин в Заводском районе Саратова признан невменяемым из-за психического расстройства.

В Следственном комитете завершили расследование уголовных дел об убийстве и покушении на убийство и передали в суд дело 40-летнего саратовца, который зарезал 30-летнего жителя Заводского района.

Трагедия разыгралась вечером 5 июля возле дома № 11 на улице Лучевая в Саратове. Мужчина с ножом погнался погнался за встретившимся ему 30–летним знакомым, с отцом которого у него ранее случилась ссора.

Знакомый, увидев нож, сумел убежать, а его товарищ попытался спастись от неадеквата в салоне машины и попытался завести ее.

- Нападавший, подойдя к автомобилю, просунул корпус и руку в салон через окно и нанес мужчине удар в область живота, а затем в область плеча. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Медики боролись за его жизнь. Однако утром 6 июля 2021 года он скончался, - напомнили подробности жуткой истории в региональном СУ СКР.

В ходе расследования состоялась комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она установила, что в момент совершения убийства, нападавший не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие психического расстройства.

По решению суда он помещен в специализированное медицинское учреждение стационарного типа.

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