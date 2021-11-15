Девять муниципальных дорог переданы правительству Саратовской области

Районы сэкономят на ремонте переданных в область дорог

На областной уровень передано 9 районных трасс, это 62,5 км дорог. Постановление о передаче подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Благодаря этому решению финансирование ремонта и содержания этих дорог ложится на плечи региона, и освобождает районы от дополнительных затрат.

Переданы следующие дороги:

Автомобильная дорога по улицам 20 лет района, Почтовой в с. Александров Гай,

Участок дороги от автоподъезда к г. Вольску со стороны с. Терса до автоподъезда к г. Вольску от ж/д переезда,

Автомобильная дорога по улицам Парадной, Встречной в р.п. Дергачи,

Автомобильная дорога по улицам Пушкина, 30 лет ВЛКСМ, Коммунистической, Коммунистическому пер., ул. Первомайской в г. Калининске,

Автомобильная дорога по улицам Придорожной, Вокзальной, Маяковского, Краснокутскому тупику в г. Красный Кут,

Часть автомобильной дороги «Горный – Березово»,

Автомобильная дорога от Т-образного перекрестка 650 км в юго-западном направлении от подстанции «Горный» до конца ул. Новой в р.п. Горный,

Автомобильная дорога по улицам Гоголя, Целинной и Революции в г. Новоузенске,

Автомобильная дорога «Вязовка-Сокур».

- Тему нормативного содержания дорог не раз поднимал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин. Так как некоторые участки перегружены, местные бюджеты не всегда в состоянии поддерживать качество их покрытия, делать ремонт и проводить благоустройство на них, - заметил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.