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Общество15 ноября 2021 11:19

Путин присвоил звания трем медикам из Саратова

Саратовским врачам присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ»
Источник:kp.ru
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Владимир Путин присвоил почетные звания саратовским медикам

Владимир Путин присвоил почетные звания саратовским медикам

Президент РФ Владимир Путин присвоил трем медикам из Саратова почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Звание получили:

Нина Афанасьева – заведующая отделением Саратовской городской поликлиники № 3,

Татьяна Вознюк – заместитель главного врача Саратовской детской инфекционной клинической больницы № 5,

Елена Делиникайтис – заместитель главного врача Перинатального центра.

Все они удостоены звания за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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