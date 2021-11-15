Путин присвоил звания трем медикам из Саратова

Владимир Путин присвоил почетные звания саратовским медикам
Президент РФ Владимир Путин присвоил трем медикам из Саратова почетное звание «Заслуженный врач РФ».
Звание получили:
Нина Афанасьева – заведующая отделением Саратовской городской поликлиники № 3,
Татьяна Вознюк – заместитель главного врача Саратовской детской инфекционной клинической больницы № 5,
Елена Делиникайтис – заместитель главного врача Перинатального центра.
Все они удостоены звания за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
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