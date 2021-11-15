Школьник из Саратова победил в международном конкурсе по искусственному интеллекту

Данил Астафуров из МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова» победил в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AIIJC.
В пятницу, 12 ноября, в Москве состоялась церемония награждения победителей. Команде Данила вручен диплом абсолютного победителя.
В конкурсе приняли участие 26000 участников из 101 страны мира.
- Команда, в состав которой вошел Данил, показала результат, превосходящий эффективность других подобных систем от FacebookиDeepPavlov, - сообщили в администрации Волжского района Саратова.
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