Школьник из Саратова победил в международном конкурсе по искусственному интеллекту

Данил Астафуров из МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова» победил в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AIIJC.

В пятницу, 12 ноября, в Москве состоялась церемония награждения победителей. Команде Данила вручен диплом абсолютного победителя.

В конкурсе приняли участие 26000 участников из 101 страны мира.

- Команда, в состав которой вошел Данил, показала результат, превосходящий эффективность других подобных систем от FacebookиDeepPavlov, - сообщили в администрации Волжского района Саратова.

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