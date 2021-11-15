В Саратовской области к концу недели будет сыро и дождливо

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю. Погода будет неустойчивой. В ближайшее время ожидаются перепады атмосферного давления, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Сегодня ночью обещают от -3 до -8, в Саратове – от 5 до 7 холода. Завтра днем будет от 1 до 6 градусов ниже нуля, в Саратове – от 3 до 5. Завтра ночью будет от минус 2 до 7, в Саратове – 3-5; в среду – от 1 до 4 холода, Саратов – 1-3.

В дальнейшем по ночам будет от нуля до 5 градусов ниже (Саратов – 2-4 холода), а днём – до +3, (в Саратове – до +2°С).

В облцентре сегодня идет снег, осадки принес циклом, с переходом к антициклону ветер сменит направление на северо-западное. В следующий раз будет сыро в четверг – до конца недели будут идти снег и дождь. На дорогах образуется гололедица.

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