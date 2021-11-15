Полиция Саратова ищет свидетелей смертельного ДТП на Московской

Отдел по расследованию ДТП в МВД РФ по Саратовской области просит откликнуться очевидцев, а также предоставить имеющиеся видеозаписи аварии, в которой погибла женщина-пешеход.

ДТП произошло 16 октября 2021 года около 13.05 у дома № 149А на улице Московская. Управлявшая автомобилем «Audi Q3» женщина сбила 79-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали, но позднее она скончалась в больнице от полученных травм.

Поделиться информацией по этому ДТП просят по телефонам: 99-49-66, 8-917-209-56-98 или по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, кабинет № 807/4.

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