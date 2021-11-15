В Новобурасском районе пропал пожилой мужчина с бородой и усами

Ориентировку распространили волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт»

В Новобурасском районе Саратовской области в минувшую субботу, 13 ноября, ушел из дома и не вернулся пожилой мужчина. Об этом вчера сообщили волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Поисковики сообщили приметы 77-летнего Михаила Кондратьева: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Мужчина носит бороду и усы. В день исчезновения на нем были: коричневая тканевая куртка на коричневом меху, синие с белыми лампасами спортивные штаны, черные сапоги (низ полиуретан, верх плащевка) и серая драповая кепка.

Если вы где-то видели Михаила, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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