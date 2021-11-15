В Саратовской области от коронавируса умерла 32-летняя роженица

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 26 человек.
- Скончались тринадцать женщин и тринадцать мужчин в возрасте от 32 до 91 года. Одна из умерших - пациентка 32 лет, она недавно родила ребенка. Течение заболевания осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, желудочно-кишечным кровотечением, - уточнили в региональном минздраве.
Таким образом на утро 15 ноября в Саратовской области число погибших от коронавируса достигло 4252 человек.
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