Алексей Романов стал новым главой поселка Михайловский

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Алексей Романов избран главой муниципального образования поселок Михайловский

Из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, на заседании Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский на пост главы муниципального образования избран Алексей Романов.

Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, который принял участие в собрании депутатов, поздравил Алексея Романова со вступлением в должность, отметив сложные задачи, стоящие перед органами местного самоуправления поселка Михайловский.

Алексей Романов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

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