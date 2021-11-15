На первый снег в Саратовской области высыпали 890 тонн песка с солью

Снег увидели не все, песка высыпали больше
В Саратовской области 15 ноября первый снег выпал в 36 районах. Об этом на постоянно действующем совещании заявил председатель правительства региона Роман Бусаргин. Дорожники отчитались о том, что израсходовали уже почти тысячу тонн песко-соляной смеси.
Чиновники обсудили вопрос по работе дорожных служб региона.
- Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено перевести службы, ответственные за расчистку дорог, в режим повышенной готовности. За текущие сутки на региональные дороги было выпущено 87 единиц спецтехники. Израсходовано 890 тонн песко-соляной смеси для обеспечения безопасного проезда, - сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале.
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