Труп избитой знакомой обнаружил мужчина в Энгельсе

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Ужасную находку обнаружил житель Энгельса днем 14 ноября, когда пришел проведать свою 59-летнюю знакомую.
Дверь в квартиру оказалась открыта, сама женщина была мертва.
Проводившие осмотр места происшествия и тела погибшей следователь регионального СУ СКР и судмедэксперт зафиксировали, что на руках и ногах женщины есть многочисленные ссадины и кровоподтеки. Назначено судебно-медицинское исследование.
В СКР рассказали, что сейчас идет доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к произошедшему.
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