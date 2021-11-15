Труп избитой знакомой обнаружил мужчина в Энгельсе

.

Ужасную находку обнаружил житель Энгельса днем 14 ноября, когда пришел проведать свою 59-летнюю знакомую.

Дверь в квартиру оказалась открыта, сама женщина была мертва.

Проводившие осмотр места происшествия и тела погибшей следователь регионального СУ СКР и судмедэксперт зафиксировали, что на руках и ногах женщины есть многочисленные ссадины и кровоподтеки. Назначено судебно-медицинское исследование.

В СКР рассказали, что сейчас идет доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к произошедшему.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.