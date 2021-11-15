В трех районах Саратова отключили воду до вечера

Сегодня, 15 ноября, в трех районах Саратова отключили воду.

В Кировском районе воду отключили по адресу Танкистов,155. ДО 20:00 без нее остались абоненты, расположенных в квадрате улиц: Природная - Агрономическая - Зерновая - Плодородная.

В Ленинском районе авария произошла по адресу Буровая, 12а. Прекращена до 20:00 подача воды на улицах Буровая, 2-12 и Операторская.

Во Фрунзенском районе ведутся работы по адресу Соловьиная,28. До 20:00 продлено отключение воды по адресам Соловьиная, Зеленая Долина, Светлая, Верхний Светлый проезд, а также в жилых домах в Октябрьском Ущелье. Об этом сообщает ООО «КВС».

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