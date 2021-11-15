В Саратове на 15 улицах отключили отопление и горячую воду

В Саратове выпал первый снег и энергетики решили отключить отопление и горячую воду на нескольких улицах, чтобы провести ремонты.

Специалисты «Т Плюс» решили провести ремонтные работы на улице Азина, из-за этого до 20.00 не будет отопления и горячей воды в домах на улицах Васильковской, Азина, Южно-Зеленая, Новокрегинская, и Новокрегинский проезд.

Также ремонтные работы проходят в центральной части Саратова. До 20.00 15 ноября не будет отопления и горячей воды в домах на улице Некрасова, Волжская, Слонова, Университетская, Степана Разина, Чернышевского и 2-я Садовая.

Без горячей воды и отопления дома по улице Топольчанский проезд, Батавина, Куприянова и детсад №144 на Батавина, 17А. Здесь «Т Плюс» тоже ведет работы «для повышения надежности трубопровода в зимнее время». Обещают закончить к 20.00 15 ноября.

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