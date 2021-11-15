Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2021 7:17

В Энгельсе ночью эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в подвале

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В минувшую полночь в энгельсе прошла эвакуация 22 человек. В том числе 9 детей из загоревшейся пятиэтажки во 2-ом Микрорайоне.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 23.29, на тушение выехали три пожарных расчета.

Общая площадь пожара составила 15 кв.м., на время тушения жильцов пришлось эвакуировать. По данным регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.