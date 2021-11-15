В Энгельсе ночью эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в подвале

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В минувшую полночь в энгельсе прошла эвакуация 22 человек. В том числе 9 детей из загоревшейся пятиэтажки во 2-ом Микрорайоне.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 23.29, на тушение выехали три пожарных расчета.

Общая площадь пожара составила 15 кв.м., на время тушения жильцов пришлось эвакуировать. По данным регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.

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