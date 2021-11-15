Все саратовские ВУЗы возобновили очные занятия

По данным регионального минобраза на 15 ноября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты два класса в двух школах (Балаковский район – 1, Краснопартизанский район – 1), В этих классах 29 учащихся и два педагога переведены на дистанционный режим обучения. Также приостановлена работа 1-ой группы в 1-ом детском саду в Саратове с 20-ю воспитанниками.

В министерстве рассказали "КП-Саратов", что из-за ОРВИ и гриппа частично закрыт один класс школы села Столыпино Балтайского района, в котором шесть учащихся переведены на дистанционный режим обучения.

Все 17 ВУЗов области с 15 ноября работают в традиционном (очном) режиме с применением дистанционных технологий для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения.

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