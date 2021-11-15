Сторож в Советском районе погиб от хлопка газового баллона

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Советском районе Саратовской области погиб 53-летний сторож одного из крестьянско-фермерских хозяйств.
Утром 14 ноября владелец хозяйства приехал на ферму в поселке Советское о нашел мертвого сторожа.
Следователь Марксовского межрайонного следственного отдела провел осмотр места происшествия и установил, что, по предварительной версии, произошло скопление газовоздушной смеси, приведшее к хлопку и опалению отдельных элементов окружающей обстановки без воспламенения. В сторожке был установлен баллон с бытовым газом, предназначенный для двухкомфорочной газовой плиты.
Кроме этого, лицо и руки погибшего 53-летнего мужчины оказались обожжены. Назначено судебно-медицинское исследование.
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