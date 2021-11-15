В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки еще 637 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 637 человек. Всего на сегодня, 15 ноября, в области заболели 110 924, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели с начала эпидемии 96 181 саратовец, за сутки – 472.

В Саратове нашли 348 новых случаев, в Энгельсском районе – 82, а в Балаковском – 47.

Среди заразившихся 23 ребенка до шести лет, 27 – от семи до 14-ти, 21 подросток – 15-19-ти и 244 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 115 саратовцев, бессимптомно переносят COVID-19 девять пациентов.

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