В Энгельсе три парня попали в больницу после встречи Nissan со столбом

Пострадавший автомобиль

Вчера, 14 ноября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, о чем сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Авария случилась в 5:10 напротив дома № 22а на улице Калинина. 30-летний водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением. Автомобиль занесло и он врезался в столб.

В результате ДТП пострадал сам водитель иномарки, а также его 20-летний пассажир, которому назначено амбулаторное лечение и 18-летний, который попал в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.