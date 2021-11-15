Районы Саратовской области получат по 10 миллионов на благоустройство

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин проанонсировал выделение крупных сумм на благоустройство районной Саратовской области. Об этом сегодня, 15 ноября, пишут в своём Telegram-канале сторонники политика.

По 10 миллионов предполагается пустить на ремонт скверов, парков и тротуаров.

- В Саратове на сегодняшний день закончен ремонт всех тротуаров в 4 районах города – Волжском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском. Полностью отремонтированы подходы к социальным учреждениями и пешеходные дорожки в историческом центре города, - говорится в сообщении.

В Заводском и Кировском районах работы продолжатся и в следующем году.

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