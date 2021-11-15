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Общество15 ноября 2021 3:31

В ГИБДД Саратовской области предупредили об ухудшении погодных и дорожных условий

Мокрый снег и дождь прогнозируются по территории региона
Источник:kp.ru
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В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в Саратовской области в виде дождя и мокрого снега региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными.

- Автомобилистам следует учитывать дорожные погодные условия при выборе скоростного режима, безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, избегать резких маневров, резкого ускорения и торможения! При наличии снежных отложений на проезжей части выбирайте низкую скорость движения, которая позволила бы сохранить контроль над машиной, - заметили в областной ГИБДД.

Там напомнили, что внимательными должны быть и пешие участники дорожного движения, убедиться в личной безопасности, в том что водитель их видит и пропускает.