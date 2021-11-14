В Саратове задержан адвокат с крупной партией наркотиков

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Руководитель СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов подписал документ о возбуждении уголовного дела по незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере в отношении саратовского адвоката.

В 12.30 в субботу 13 ноября вблизи одного из домов на улице Цветочная в Саратове сотрудниками ОНК УМВД по городу Саратову по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков был остановлен 34-летний мужчина.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, он был доставлен в отдел полиции, где в ходе досмотра в его сумке было обнаружено два полимерных пакета с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что в обоих пакетах находится наркотическое средство синтетического происхождения общей массой, образующей крупный размер.

Поскольку мужчина оказался адвокатом Адвокатской палаты Саратовской области, в силу его статуса материал проверки был передан полицией в Следственный комитет.

Следователем СК адвокат задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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