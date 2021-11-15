В Саратовской области альпинист сорвался с элеватора и разбился

Альпинист погиб в Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области разбился альпинсит - 33-летний мужчина погиб при обустройстве мягкой кровли на технологическом цехе элеватора в рабочем поселке Романовка.

Следственным отделом по городу Балашов СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, утром 13 ноября двое альпинистов из Саратова проводили обустройство мягкой кровли на технологическом цехе элеватора. По предварительной версии, при перестегивании ремня страховочного троса рабочий упал с высоты четвертого этажа на бетонное покрытие и разбился, получив тяжелые травмы головы и груди. Напарник сообщил о происшествии, прибывшие медики "скорой" смогли только зафиксировать смерть мужчины.

Следователем СКР назначено судебно-медицинское исследование, изымается необходимая документация.