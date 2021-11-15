В Саратове в понедельник 14 ноября обещают первый снег

В Саратовской области в понедельник 15 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода. При этом синоптики обещают мокрый снег и дождь в течение дня местами по региону.

Утром возможен туман с видимостью 500-1000 метров. Возможно налипание мокрого снега до 11 мм и гололед до 6 мм.

Утром и днем ожидается северный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура по области днём +4...-1°, в Саратове ночью -1...+2°, возможен снег.

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