В Энгельсском районе в ДТП пострадала женщина

ДТП под Энгельсом Фото: ГИБДД по Саратовской области

На 69 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Возрождение Энгельсского района произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

По данным областной ГИБДД, 38-летний водитель легкового Mercedes в 16.30 врезался в Daewoo Nexia.

Водитель Daewoo Nexia, 53-летни мужчина, не пострадалю А вот его 57-летнюю пассажирку прибывшие медики госпитализировали.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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