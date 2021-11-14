В Энгельсском районе в ДТП пострадала женщина

ДТП под Энгельсом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На 69 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Возрождение Энгельсского района произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
По данным областной ГИБДД, 38-летний водитель легкового Mercedes в 16.30 врезался в Daewoo Nexia.
Водитель Daewoo Nexia, 53-летни мужчина, не пострадалю А вот его 57-летнюю пассажирку прибывшие медики госпитализировали.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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