Компания молодежи на «девятке» в Саратове разбилась о стоящий КамАЗ

. Фото: ГИБДД по Саратову

Днем 14 ноября в Саратове компания молодежи на машине влетела в стоящий грузовик с прицепом. Четыре человека госпитализированы.

По предварительным данным, в 15.55 напротив дома 24 по улице Тархова молодой человек за рулем ВАЗ-2109 врезался в припаркованный большегруз - КамАЗ с прицепом.

. Фото: ГИБДД по Саратову

В результате аварии в больницу прибывшие медики скорой помощи доставили водителя и трех его пассажиров – одного юношу и двух девушек.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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