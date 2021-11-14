На семи улицах Саратова отключена вода из-за аварий на Луговой и Буровой

До 20.00 14 ноября не будет холодной воды в кранах у жителей нескольких улиц Саратова из-за очередных аварий на сетях ООО «КВС».

Прорыв на водопроводе по адресу Луговая, 86/92 отсавил без воды жителей домов на улицах Луговая, Молочная, Цветочная, Мельничная, и по проспекту 50 лет Октября от улицы Техническая до Стрелки.

Очередная авария на улице Буровая у дома № 19 осушила краны в домах на улицах Благодарова, 1-11, Буровая, 17-23.

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