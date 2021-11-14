Двое юношей найдены мертвыми в подъезде в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове выясняют причины смерти двух молодых людей, чьи тела нашли в подъезде жилого дома.

Страшная находка ожидала утром 14 ноября жителей одной из многоэтажек на проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова.

На лестничной клетке лежали тела 17-ти и 18-летнего юношей. Прибывшая по вызову очевидцев бригада скорой помощи констатировала их смерть.

Сейчас следователями регионального СУ СКР проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Как уточнили «КП-Саратов» в СКР, судебно-медицинским экспертом и следователями в проведен осмотр места происшествия и тел погибших. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.