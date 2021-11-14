В женской консультации в Саратове растрескались стены и потолок

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Посетительница женской консультации в Саратове выложила в соцсети ВК фото потрескавшихся стен и потолка в здании. Такое состояние конструкций в помещениях, куда приходят на прием беременные женщины на улице Зои Космодемьянской.

- Тут то ли подъезд отвалится от здания, то ли на голову что-то свалится! Как же так можно то.... Уж сил терпеть все это((( - написала в посте автор публикациив группе "Саратов онлайн".

В комментариях ей многие парировали, что на фото видны коридоры, лестница и выход на чердак, а не кабинеты врачей, где все может быть совсем иначе. Другие комментаторы заметили, что ничего необычного не видят – состояние других подобных учреждений похожее.

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