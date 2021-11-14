В Квасниковке сгорел жилой дом

Пожар в Квасниковке

Днем 13 ноября дежурному МЧС поступил вызов на пожар в селе Квасниковка Энгельсского района.

На место тушения выехали три пожарных расчета. Выяснилось, что горел частный жилой дом на улице Ленина.

Огонь успел охватить 103 кв. метра площади дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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