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Происшествия14 ноября 2021 12:30

В Квасниковке сгорел жилой дом

Причиной поажара называют нарушения в работе с электрооборудованием
Источник:kp.ru
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Пожар в Квасниковке

Пожар в Квасниковке

Днем 13 ноября дежурному МЧС поступил вызов на пожар в селе Квасниковка Энгельсского района.

На место тушения выехали три пожарных расчета. Выяснилось, что горел частный жилой дом на улице Ленина.

Огонь успел охватить 103 кв. метра площади дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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